Gabriel Bonnah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Bonnah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Bonnah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Bonnah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Bonnah 15 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Bonnah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M.S.A.I yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Bonnah'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Bonnah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Bonnah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Bonnah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Bonnah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Bonnah şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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