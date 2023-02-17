Gabriel Bras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Bras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Bras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Bras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Bras 25 Mart 2004 tarihinde Póvoa do Varzim şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Costa Brás şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Bras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Bras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Porto B futbol takımında oynamaktadır. FC Porto B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Bras'nin FC Porto B ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Bras Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabriel_bras4/

http://www.facebook.com/gabriel.bras.393

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Gabriel Bras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Bras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Bras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Bras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Varzim Sub-15

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2021 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2022 yılında FC Porto B

Gabriel Bras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Bras şuan FC Porto B takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Bras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Varzim (2012-2017), FC Porto (2017-2021)

Portekiz A19 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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