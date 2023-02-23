Gabriel Buta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Buta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Buta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Buta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Buta 29 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Nicolae Buta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Buta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Gabriel Buta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Buta'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Buta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Buta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Buta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Buta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul U19

5 Ocak 2021 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul

Gabriel Buta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Buta şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Buta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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