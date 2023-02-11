Gabriel Carrasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Carrasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Carrasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Carrasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Carrasco 7 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Darío Carrasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Carrasco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Gabriel Carrasco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Carrasco'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Carrasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Carrasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Carrasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Carrasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Lanús II

1 Ocak 2018 yılında Lanús

1 Ocak 2020 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2020 yılında Lanús

11 Mart 2021 yılında Santamarin

28 Temmuz 2021 yılında Atlanta

Gabriel Carrasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Carrasco şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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