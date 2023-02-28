Gabriel Castellon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Castellon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Castellon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Castellon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Castellon 8 Eylül 1993 tarihinde Valparaíso şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Jesús Castellón Velazque şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Castellon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Gabriel Castellon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Gabriel Castellon'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Castellon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Castellon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Castellon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Castellon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wanderers

1 Ocak 2019 yılında Huachipato

Gabriel Castellon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Castellon şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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