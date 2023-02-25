Gabriel Cepeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cepeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Cepeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Cepeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Cepeli 27 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Cepeli Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Cepeli'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Cepeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Cepeli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Cepeli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Cepeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Cepeli şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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