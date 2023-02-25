Gabriel Cleur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cleur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Cleur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Cleur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Cleur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cleur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Cleur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cleur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Cleur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Cleur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Cleur 31 Ocak 1998 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Isaac Cléùr şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Cleur Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Cleur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Cleur'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Cleur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Cleur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Cleur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Cleur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Virtus Entella

18 Ocak 2018 yılında Siena

30 Haziran 2018 yılında Virtus Entella

1 Temmuz 2019 yılında Alessandria

31 Ağustos 2020 yılında Virtus Entella

1 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Gabriel Cleur kimdir

Gabriel Cleur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Cleur şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marconi Stallions

Gabriel Cleur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Cleur nereli

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