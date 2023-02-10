Gabriel Compagnucci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Compagnucci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Compagnucci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Compagnucci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Compagnucci 29 Ağu 1991 tarihinde Monte Buey şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Carlos Compagnucci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Compagnucci Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Compagnucci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Compagnucci'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Compagnucci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Compagnucci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Compagnucci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Compagnucci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Tiro Federal

1 Ocak 2014 yılında Douglas Haig

21 Ocak 2016 yılında CA Alvarado

11 Ağu 2017 yılında Almagro

20 Temmuz 2018 yılında CA Unión

1 Ocak 2019 yılında Patronato

26 Kasım 2020 yılında Tigre

9 Temmuz 2021 yılında Newell's

13 Ocak 2022 yılında Belgrano

Gabriel Compagnucci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Compagnucci şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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