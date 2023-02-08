Gabriel Conceicao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Conceicao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Conceicao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Conceicao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Conceicao 1 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel da Conceição dos Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Conceicao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Conceicao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Conceicao'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Conceicao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Conceicao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Conceicao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Conceicao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2022 yılında CRB

30 Kasım 2023 yılında Botafogo B

Gabriel Conceicao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Conceicao şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.