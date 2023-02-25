Gabriel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Cortez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Cortez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Cortez 10 Ekim 1995 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Jhon Cortez Casierra şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Cortez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Gabriel Cortez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Cortez'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Cortez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Cortez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Cortez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Cortez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Independiente

1 Ocak 2018 yılında Lobos BUAP

4 Ocak 2019 yılında CS Emelec

30 Aralık 2019 yılında Lobos BUAP

14 Şubat 2020 yılında Botafogo

1 Eylül 2020 yılında Lobos BUAP

5 Kasım 2020 yılında Guayaquil City

14 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2021 yılında Guayaquil City

3 Ocak 2022 yılında Barcelona SC

21 Haziran 2022 yılında AD 9 de Octubre

31 Aralık 2022 yılında Barcelona SC

Gabriel Cortez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Cortez şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Cortez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Selección de Esmeraldas (3/2007-12/2007), CD Sagrado Corazón (-3/2007, 1/2008-9/2009), CS Norte América (9/2009)

Ekvador U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.