Gabriel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Cortez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gabriel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Cortez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Cortez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Cortez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Cortez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Cortez 10 Ekim 1995 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Jhon Cortez Casierra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Cortez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Gabriel Cortez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Cortez'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Cortez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Cortez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Cortez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Cortez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Independiente

1 Ocak 2018 yılında Lobos BUAP

4 Ocak 2019 yılında CS Emelec

30 Aralık 2019 yılında Lobos BUAP

14 Şubat 2020 yılında Botafogo

1 Eylül 2020 yılında Lobos BUAP

5 Kasım 2020 yılında Guayaquil City

14 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2021 yılında Guayaquil City

3 Ocak 2022 yılında Barcelona SC

21 Haziran 2022 yılında AD 9 de Octubre

31 Aralık 2022 yılında Barcelona SC

Gabriel Cortez kimdir

Gabriel Cortez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Cortez şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selección de Esmeraldas (3/2007-12/2007), CD Sagrado Corazón (-3/2007, 1/2008-9/2009), CS Norte América (9/2009)

Gabriel Cortez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Cortez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Robert Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jalmar Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalmar Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jalmar Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalmar Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zukile Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zukile Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zukile Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zukile Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Mancinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mancinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Mancinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Mancinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi