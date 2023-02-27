Gabriel Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Costa 2 Nisan 1990 tarihinde San Carlos şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Peru,Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Basilio Gabriel Costa Heredia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Costa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Gabriel Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Costa'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabriel.costa8/

Gabriel Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Rocha FC

30 Haziran 2012 yılında River Plate B

1 Ağustos 2012 yılında Bella Vista

20 Şubat 2013 yılında Rentistas

2 Ocak 2014 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2015 yılında Rentistas

1 Ocak 2016 yılında Sport. Cristal

31 Aralık 2016 yılında Rentistas

13 Ocak 2017 yılında Sport. Cristal

10 Ocak 2019 yılında Colo Colo

1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

Gabriel Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Costa şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Costa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

River Plate Montevideo

Peru takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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