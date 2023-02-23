Gabriel Danuleasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Danuleasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Danuleasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Danuleasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Danuleasa 8 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Leonard Dănuleasă şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Danuleasa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Danuleasa'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Danuleasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Danuleasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Danuleasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Danuleasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FCV Farul

Gabriel Danuleasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Danuleasa şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.