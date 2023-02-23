Gabriel David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel David 11 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Eugen David şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel David Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel David'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel David şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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