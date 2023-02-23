Gabriel Debeljuh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Debeljuh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Debeljuh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Debeljuh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Debeljuh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Debeljuh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Debeljuh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Debeljuh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Debeljuh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Debeljuh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Debeljuh 28 Eylül 1996 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Debeljuh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Gabriel Debeljuh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 17 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Gabriel Debeljuh'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Debeljuh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Debeljuh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gabriel Debeljuh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Debeljuh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2013 yılında Torino FC Altya

1 Temmuz 2014 yılında Torino U19

26 Temmuz 2016 yılında Piacenza

9 Ağustos 2017 yılında Mantova

7 Temmuz 2018 yılında Este

11 Temmuz 2019 yılında FC Hermannstadt

17 Ağustos 2020 yılında CFR Cluj

Gabriel Debeljuh kimdir

Gabriel Debeljuh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Debeljuh şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Gabriel Debeljuh nereli

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