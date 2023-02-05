Gabriel Delfim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Delfim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Delfim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Delfim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Delfim 10 Temmuz 2002 tarihinde Simonésia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Delfim Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Delfim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Delfim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Delfim'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Delfim Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Delfim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Delfim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Delfim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Atlético-MG U20

1 Ocak 2023 yılında Atlético-MG

Gabriel Delfim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Delfim şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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