Gabriel Dias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Dias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Dias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Dias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gabriel Dias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Dias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Dias

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Dias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Dias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Dias 10 Mayıs 1994 tarihinde Francisco Morato şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel De Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Dias Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Gabriel Dias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Dias'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Diasboyu ve yaşı kaç

Gabriel Dias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Dias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Dias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Dias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2015 yılında Boa Esporte

31 Aralık 2015 yılında Palmeiras

6 Ocak 2016 yılında Mogi Mirim

30 Nisan 2016 yılında Palmeiras

1 Mayıs 2016 yılında Oeste FC-SP

8 Haziran 2016 yılında Palmeiras

10 Haziran 2016 yılında Bragantino

30 Kasım 2016 yılında Palmeiras

1 Şubat 2017 yılında Paraná

30 Kasım 2017 yılında Palmeiras

1 Ocak 2018 yılında Internacional

15 Ocak 2019 yılında Fortaleza

17 Mart 2021 yılında Ceará SC

25 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

11 Nisan 2022 yılında Vasco da Gama

Gabriel Dias kimdir

Gabriel Dias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Dias şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Dias nereli

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