Gabriel Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Diaz 17 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Adrián Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Diaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Diaz'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gimnasia (J)

1 Temmuz 2012 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2013 yılında Tristan Suarez

1 Temmuz 2014 yılında Palestino

1 Ocak 2015 yılında San Luis

1 Temmuz 2015 yılında CD Everton

25 Ağu 2016 yılında Club Flandria

1 Ocak 2017 yılında Suchitepéquez

1 Mart 2017 yılında Club Flandria

5 Temmuz 2017 yılında San Luis

1 Ocak 2018 yılında Ferro

1 Temmuz 2019 yılında Patronato

30 Haziran 2020 yılında Ferro

1 Ocak 2023 yılında Quilmes

Gabriel Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Diaz şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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