Gabriel Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Diaz 19 Nisan 2000 tarihinde Capitan Sarmiento - Provincia de Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Diaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Gabriel Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına - tarihinde katılmıştır. Gabriel Diaz'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Diaz şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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