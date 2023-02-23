Gabriel Dodoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Dodoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Dodoi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Dodoi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Dodoi 27 Eylül 1998 tarihinde Târgu Jiu şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Dodoi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Gabriel Dodoi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Dodoi'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Dodoi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Dodoi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Dodoi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Dodoi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2016 yılında Pandurii

27 Şubat 2018 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

30 Ocak 2019 yılında CFR Cluj

31 Ocak 2019 yılında Pandurii

1 Temmuz 2019 yılında FC Rapid 1923

1 Ocak 2020 yılında CSM Resita

30 Haziran 2020 yılında FC Rapid 1923

24 Eylül 2020 yılında Pandurii

21 Temmuz 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Gabriel Dodoi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Dodoi şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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