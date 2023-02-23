Gabriel Enache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Enache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Enache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Enache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Enache 18 Ağustos 1990 tarihinde Piteşti şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Nicolae Enache şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Enache Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Gabriel Enache, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Enache'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Enache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Enache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Enache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Enache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CS Dacia Mioveni

1 Temmuz 2012 yılında Astra Giurgiu

19 Şubat 2016 yılında Steaua Bucarest

25 Şubat 2018 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2018 yılında Partizan

25 Şubat 2019 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2019 yılında Partizan

16 Eylül 2019 yılında Astra Giurgiu

28 Şubat 2020 yılında Kyzyl-Zhar

23 Eylül 2020 yılında FCSB

8 Mart 2021 yılında Zhetysu

1 Ocak 2022 yılında FC U Craiova

Gabriel Enache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Enache şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Enache Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LPS Piteşti

Romanya takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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