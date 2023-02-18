Gabriel Eskinja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Eskinja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Eskinja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Eskinja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Eskinja 29 Ağu 2003 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Eskinja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Eskinja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Eskinja'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Eskinja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Eskinja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Eskinja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Eskinja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2012 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Sturm Altyapı

7 Mart 2017 yılında Gratkorn Altyap

1 Ocak 2019 yılında Gratkorn II

1 Temmuz 2019 yılında Kalsdorf II

1 Temmuz 2020 yılında SC Kalsdorf

18 Şubat 2022 yılında Sl. Belupo U19

1 Temmuz 2022 yılında Slaven Belupo

Gabriel Eskinja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Eskinja şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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