Gabriel Esteves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Esteves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Esteves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Esteves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Esteves 7 Şubat 1995 tarihinde São José do Rio Preto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel da Silva Esteves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Esteves Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Esteves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Esteves'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Esteves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Esteves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Esteves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Esteves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2017 yılında Noroeste-SP

13 Nisan 2018 yılında Ponte Preta

21 Ocak 2019 yılında Alagoinhas-BA

19 Nisan 2019 yılında EC Bahia B

22 Ekim 2020 yılında AA Caldense

21 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2022 yılında Alagoinhas-BA

26 Nisan 2022 yılında Uberaba

24 Haziran 2022 yılında Alagoinhas-BA

Gabriel Esteves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Esteves şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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