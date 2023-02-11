Gabriel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Fernandez 3 Nisan 1993 tarihinde La Banda şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Fernandez'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2014 yılında S. Lorenzo Alem

31 Aralık 2014 yılında Central Córdoba

7 Ağu 2017 yılında Instituto AC

1 Ağu 2018 yılında GyE Mendoza

1 Ağu 2019 yılında CA Alvarado

13 Ekim 2020 yılında CA Güemes

1 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Gabriel Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Fernandez şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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