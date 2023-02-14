Gabriel Foser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Foser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Foser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Foser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Foser 2 Eylül 2002 tarihinde Vaduz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Lihtenştayn uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Foser Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Foser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Foser'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Foser Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Foser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Foser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Foser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Vaduz U18

1 Ocak 2020 yılında FC Vaduz II

1 Temmuz 2022 yılında FC Vaduz

Gabriel Foser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Foser şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Foser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Balzers, FC Vaduz

Lihtenştayn U21 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Lihtenştayn U17 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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