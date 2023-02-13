Gabriel Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Fuentes 9 Şubat 1997 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Rafael Fuentes Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Fuentes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Fuentes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Fuentes'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Fuentes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elgabi_fuentes17/

Gabriel Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Nisan 2018 yılında Junior FC

1 Eylül 2022 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2023 yılında Junior FC

Gabriel Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Fuentes şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Fuentes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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