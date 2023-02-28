Gabriel Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Fuentes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Fuentes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Fuentes 4 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Ignacio Fuentes Lagos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Fuentes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gabriel Fuentes'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Fuentes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Fuentes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Fuentes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Fuentes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Palestino

Gabriel Fuentes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Fuentes şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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