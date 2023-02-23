Gabriel Fulga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Fulga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Fulga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Fulga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Fulga 28 Şubat 2004 tarihinde Orșova şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Mirel Fulga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Fulga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Fulga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Fulga'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Fulga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Fulga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Fulga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Fulga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında FCSB II

11 Temmuz 2022 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Gabriel Fulga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Fulga şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AS Pro Junior Craiova

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.