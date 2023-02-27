Gabriel Gaspar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Gaspar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Gaspar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Gaspar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Gaspar 20 Temmuz 1990 tarihinde Coimbra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Gaspar Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Gaspar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Gaspar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Gabriel Gaspar'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Gaspar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Gaspar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Gaspar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Gaspar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Vict. Rosport

1 Temmuz 2010 yılında CS Grevenmacher

1 Temmuz 2013 yılında Vict. Rosport

30 Haziran 2014 yılında CS Grevenmacher

1 Temmuz 2014 yılında Vict. Rosport

Gabriel Gaspar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Gaspar şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Gaspar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Victoria Rosport (-2007)

Lüksemburg U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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