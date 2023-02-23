Gabriel Gheorghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Gheorghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Gheorghe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Gheorghe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Gheorghe 25 Kasım 2006 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Gheorghe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 U19 takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Gheorghe'nin FC Rapid 1923 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Gheorghe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Gheorghe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Gheorghe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Gheorghe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2022 yılında Rapid 1923 U19

Gabriel Gheorghe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Gheorghe şuan FC Rapid 1923 U19 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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