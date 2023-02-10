Gabriel Graciani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Graciani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Graciani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Graciani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Graciani 28 Kasım 1993 tarihinde Bovril şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Maximiliano Graciani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Graciani Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Graciani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Graciani'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Graciani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Graciani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Graciani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Graciani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2014 yılında Estudiantes

9 Şubat 2015 yılında Independiente

30 Haziran 2015 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2015 yılında Rafaela

30 Haziran 2016 yılında Estudiantes

24 Ocak 2017 yılında Patronato

30 Haziran 2017 yılında Estudiantes

14 Eylül 2017 yılında San Martín (T)

6 Ağu 2018 yılında Olimpo

10 Temmuz 2019 yılında Sarmiento Junin

3 Ocak 2022 yılında Instituto AC

Gabriel Graciani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Graciani şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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