Gabriel Gudino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Gudino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Gudino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Gudino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Gudino 19 Mart 1992 tarihinde Porteña şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Alejandro Gudiño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Gudino Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Gudino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 11 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Gudino'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Gudino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Gudino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Gudino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Gudino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Las Palmas

1 Ocak 2015 yılında 9 de Julio

1 Ocak 2016 yılında Libertad

1 Temmuz 2016 yılında Rafaela

18 Temmuz 2017 yılında San Lorenzo

8 Ocak 2019 yılında Belgrano

30 Haziran 2019 yılında San Lorenzo

19 Ağu 2019 yılında CyD Leonesa

27 Temmuz 2020 yılında San Lorenzo

16 Ocak 2021 yılında Patronato

11 Haziran 2022 yılında Huracán

Gabriel Gudino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Gudino şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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