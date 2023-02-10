Gabriel Hachen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Hachen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Hachen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Hachen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Hachen 16 Ekim 1990 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Alejandro Hachen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Hachen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Gabriel Hachen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Hachen'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Hachen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabyhachen/

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Gabriel Hachen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Hachen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Hachen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Hachen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Newell's

5 Temmuz 2014 yılında Atlante

1 Temmuz 2016 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2018 yılında FC Juárez

18 Ağu 2020 yılında Defensa

2 Temmuz 2022 yılında Independiente

Gabriel Hachen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Hachen şuan CA Independiente takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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