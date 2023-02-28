Gabriel Halabrin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Halabrin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Halabrin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Halabrin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Halabrin 21 Nisan 2003 tarihinde Brodské şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Halabrín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Halabrin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Halabrin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Halabrin'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Halabrin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Halabrin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Halabrin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Halabrin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Senica U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Senica

11 Temmuz 2022 yılında Ruzomberok

Gabriel Halabrin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Halabrin şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Gabriel Halabrin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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