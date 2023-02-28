Gabriel Harding kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Harding Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Harding adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Harding Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Harding 17 Eylül 2000 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Harding Subiabre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Harding Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Gabriel Harding, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Gabriel Harding'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Harding Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Harding isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Harding Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Harding futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Curicó Unido

24 Ocak 2022 yılında San Luis

30 Haziran 2022 yılında Curicó Unido

1 Temmuz 2022 yılında Valdivia

31 Aralık 2022 yılında Curicó Unido

Gabriel Harding Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Harding şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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