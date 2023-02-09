Gabriel Hauche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Hauche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Hauche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Hauche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Hauche 27 Kasım 1986 tarihinde Remedios de Escalada şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Agustín Hauche şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Hauche Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Gabriel Hauche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Hauche'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Hauche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabriel_hauche/

Gabriel Hauche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Hauche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Hauche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Hauche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2006 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2010 yılında Racing Club

31 Ocak 2013 yılında Chievo Verona

30 Haziran 2013 yılında Racing Club

1 Ocak 2015 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2017 yılında Toluca

30 Haziran 2018 yılında Club Tijuana

11 Temmuz 2018 yılında Millonarios

2 Ocak 2019 yılında Argentinos Jrs.

29 Eylül 2021 yılında Aldosivi

1 Ocak 2022 yılında Racing Club

Gabriel Hauche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Hauche şuan Racing Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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