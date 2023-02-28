Gabriel Holban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Holban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Holban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Holban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Holban 24 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Holban Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Holban'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Holban Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/holban_gabriel/

Gabriel Holban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Holban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Holban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Holban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Dacia Buiucani

29 Temmuz 2022 yılında Milsami

Gabriel Holban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Holban şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Holban Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Dacia Buiucani

Moldova U20 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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