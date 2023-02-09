Gabriel Honorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Honorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Honorio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Honorio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Honorio 16 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Honório Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Honorio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Gabriel Honorio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ansan Greeners futbol takımında oynamaktadır. Ansan Greeners takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Honorio'nin Ansan Greeners ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Honorio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Honorio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Honorio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Honorio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Rio Branco

1 Mayıs 2018 yılında Santa Rita

9 Ağu 2018 yılında Criciúma EC

3 Haziran 2019 yılında Santa Rita

7 Haziran 2019 yılında Luverdense

14 Ağu 2020 yılında Santa Rita

18 Ağu 2020 yılında Vilafranquense

1 Mart 2021 yılında Santa Rita

2 Mart 2021 yılında Sampaio Corrêa

22 Nisan 2021 yılında Santa Rita

2 Haziran 2021 yılında Rio Branco

1 Eylül 2021 yılında Santa Rita

10 Eylül 2021 yılında São-Joseense

5 Nisan 2022 yılında Londrina-PR

30 Haziran 2022 yılında São-Joseense

1 Temmuz 2022 yılında EC Vitória

31 Aralık 2022 yılında São-Joseense

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

6 Şubat 2023 yılında Ansan Greeners

Gabriel Honorio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Honorio şuan Ansan Greeners takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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