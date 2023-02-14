Gabriel İsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel İsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel İsik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel İsik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel İsik 6 Haziran 1999 tarihinde Wiesbaden şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel İsik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Gabriel İsik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel İsik'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel İsik Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel İsik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel İsik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel İsik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında SV Wehen Alt.

1 Ocak 2016 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2017 yılında Winterthur U21

19 Kasım 2017 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2022 yılında FC Vaduz

Gabriel İsik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel İsik şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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