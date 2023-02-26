Gabriel Khutsishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Khutsishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Khutsishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Khutsishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Khutsishvili 13 Şubat 2002 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გაბრიელ ხუციშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Khutsishvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Khutsishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Khutsishvili'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Khutsishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Khutsishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Khutsishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Khutsishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Locomotive

Gabriel Khutsishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Khutsishvili şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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