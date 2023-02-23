Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel 18 Haziran 1988 tarihinde Minas Gerais şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Rodrigues de Moura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Mirandela

1 Temmuz 2012 yılında Penafiel

1 Temmuz 2013 yılında Gil Vicente

7 Temmuz 2015 yılında Anorthosis

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

7 Kasım 2017 yılında Gil Vicente

1 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2019 yılında FC Dinamo

25 Ocak 2020 yılında Gaz Metan

16 Şubat 2022 yılında FC Dinamo

Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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