Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel 10 Temmuz 1992 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Girotto Franco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabriel/

Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2012 yılında Botafogo

26 Aralık 2014 yılında Monte Azul-SP

1 Ocak 2015 yılında Palmeiras

31 Aralık 2016 yılında Monte Azul-SP

13 Ocak 2017 yılında Corinthians

11 Şubat 2022 yılında Internacional

Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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