Gabriel Kirejczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Kirejczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Kirejczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Kirejczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Kirejczyk 12 Şubat 2003 tarihinde Oświęcim şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Kirejczyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Kirejczyk'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Kirejczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Kirejczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Kirejczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Kirejczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2021 yılında Piast Gliwice

Gabriel Kirejczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Kirejczyk şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AP Profi Zielonki

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.