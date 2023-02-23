Gabriel Kobylak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Kobylak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Kobylak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Kobylak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Kobylak 20 Şubat 2002 tarihinde Brzozów şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Kobylak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Gabriel Kobylak, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Kobylak'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Kobylak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Kobylak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Kobylak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Kobylak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Karpaty Krosno

1 Temmuz 2018 yılında Legia U19

1 Temmuz 2019 yılında Legia II

14 Ağustos 2020 yılında P. Niepolomice

30 Haziran 2022 yılında Legia II

1 Temmuz 2022 yılında Radomiak

30 Haziran 2023 yılında Legia Varşova

Gabriel Kobylak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Kobylak şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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