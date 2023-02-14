Gabriel Kyeremateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Kyeremateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Kyeremateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Kyeremateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Kyeremateng 28 Nisan 1999 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Almanya,Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Kyeremateng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Gabriel Kyeremateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 11 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Gabriel Kyeremateng'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Kyeremateng Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabrielkyeremateng/

Haberin Devamı

Gabriel Kyeremateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Kyeremateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Kyeremateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Kyeremateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2014 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund U19

31 Temmuz 2018 yılında Stoke U21

11 Ekim 2020 yılında FC Thun

Gabriel Kyeremateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Kyeremateng şuan FC Thun takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Kyeremateng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eintracht Dortmund (-2007), Borussia Dortmund (2007-2018)

Almanya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.