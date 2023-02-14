Gabriel Kyeremateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Kyeremateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gabriel Kyeremateng kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gabriel Kyeremateng ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gabriel Kyeremateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Kyeremateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Kyeremateng

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Kyeremateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Kyeremateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Kyeremateng 28 Nisan 1999 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Almanya,Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Kyeremateng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Gabriel Kyeremateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun futbol takımında oynamaktadır. FC Thun takımına 11 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Gabriel Kyeremateng'nin FC Thun ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Kyeremateng Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabrielkyeremateng/

Gabriel Kyerematengboyu ve yaşı kaç

Gabriel Kyeremateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Kyeremateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Kyeremateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Kyeremateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2014 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund U19

31 Temmuz 2018 yılında Stoke U21

11 Ekim 2020 yılında FC Thun

Gabriel Kyeremateng kimdir

Gabriel Kyeremateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Kyeremateng şuan FC Thun takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eintracht Dortmund (-2007), Borussia Dortmund (2007-2018)

Gabriel Kyeremateng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gabriel Kyeremateng nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Silvan Schwegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvan Schwegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Silvan Schwegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvan Schwegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Noel Wetz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Wetz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Noel Wetz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Wetz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arijan Qollaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Qollaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arijan Qollaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Qollaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bastien Conus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastien Conus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bastien Conus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastien Conus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?