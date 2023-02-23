Gabriel Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Lazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Lazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Lazar 4 Temmuz 1991 tarihinde Slobozia şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Lazăr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Lazar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gabriel Lazar'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Lazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Lazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Lazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Lazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2015 yılında Stefanesti

1 Temmuz 2015 yılında Unirea Slobozia

30 Ağustos 2016 yılında Tarlungeni

1 Ocak 2017 yılında Unirea Slobozia

1 Temmuz 2017 yılında Dacia U. Braila

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Unirea Slobozia

Gabriel Lazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Lazar şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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