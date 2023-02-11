Gabriel Lazarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Lazarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Lazarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Lazarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Lazarte 7 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Lazarte Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMUNIGOAL yapmaktadır. Gabriel Lazarte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Lazarte'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Lazarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Lazarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Lazarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Lazarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Chacarita Jrs

14 Ekim 2020 yılında Agropecuario

3 Ocak 2022 yılında CA Güemes

Gabriel Lazarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Lazarte şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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