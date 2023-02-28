Gabriel Leyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Leyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Leyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Leyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Leyes 29 Mayıs 1990 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Hober Gabriel Leyes Viera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Leyes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Leyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Leyes'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Leyes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabyle_3/

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Gabriel Leyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Leyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Gabriel Leyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Leyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında River Plate

1 Temmuz 2013 yılında Peñarol

5 Şubat 2016 yılında Juventud

30 Haziran 2016 yılında Peñarol

2 Ağustos 2016 yılında Plaza Colonia

31 Aralık 2016 yılında Peñarol

3 Şubat 2017 yılında Liverpool FC

30 Haziran 2017 yılında Peñarol

23 Ağustos 2017 yılında Alianza Lima

9 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2018 yılında River Plate

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2020 yılında Cerro Largo

8 Ocak 2021 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2022 yılında Carlos Stein

3 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Gabriel Leyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Leyes şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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