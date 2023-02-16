Gabriel Lira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Lira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Lira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Lira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Lira 24 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Lira de Oliveira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Lira Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Lira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Lira'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Lira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Lira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Lira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Lira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2023 yılında Criciúma EC

31 Aralık 2023 yılında Tombense

Gabriel Lira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Lira şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.