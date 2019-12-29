Gabriel Margarit: "Güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettik"

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettik" dedi.

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, "Bugün güçlü bir rakibe karşı iyi mücadele ettik. Avrupa kupalarına katılmış güçlü bir takıma karşı oynadık. İyi bir maç oldu bizim için. Şu an takımımız 24 puanla 9. sırada. Bu yüzden oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takımımız ligin ilk yarısında göze gelen hoş bir futbol oynadı. Oyuncularımı oynadıkları bu oyun için tebrik ediyorum. Şimdi takımımız bir hafta izinli. Bu izinden sonra ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağız. Ligin ikinci yarısında daha iyi hazırlanıp daha iyi bir konumda olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA