Gabriel Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Marques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Marques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Marques 4 Mart 1988 tarihinde Pedro Leopoldo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Marques de Andrade Pinto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Marques Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PMFoot yapmaktadır. Gabriel Marques, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gabriel Marques'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gabriel Marques Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gmarques0.5/

Gabriel Marques Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Marques isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gabriel Marques Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Marques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Campinas-SP

1 Temmuz 2009 yılında River Plate

17 Ocak 2011 yılında Nacional

31 Aralık 2011 yılında River Plate

14 Mart 2012 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2012 yılında River Plate

11 Ocak 2013 yılında Paraná

31 Mayıs 2013 yılında River Plate

28 Temmuz 2015 yılında Barcelona SC

30 Haziran 2017 yılında River Plate

1 Temmuz 2017 yılında Barcelona SC

10 Ocak 2022 yılında Guayaquil City

Gabriel Marques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Marques şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.